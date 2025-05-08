緯創4月1,337億元、緯穎638億元 雙寫單月次高及歷年同期新高
緯創（3231）及旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）8日同步公告4月合併營收，其中緯創達1,337.04億元，月減12.6%，年增84.06%，緯穎為638.03億元，月減26.35%，年增190.5%，雙雙改寫單月次高成績，並寫歷年同期新高。
緯創4月合併營收1,337.04億元，為連續三個月站穩千億元大關；前4月累計營收4,801.89億元，年增54.47%，為歷年同期新高。
緯創4月筆電出貨量170萬台，月減10.5%；桌機出貨75萬台，月減6.25%；顯示器出貨85萬台，月減17.6%。
緯創指出，3月受惠筆電季底拉貨效應，墊高出貨基期，AI及伺服器相關營收維持先前預期、逐月逐季成長，第2季出貨量會優於首季，PC出貨也維持季增雙位數百分比的預期。
緯穎4月合併營收雖較上月下滑26.35%，但受惠通用伺服器與AI伺服器需求持續強勁，營收年增幅仍高達190.5%；前4月累計營收2,344.58億元，年增155.98%，為歷年同期新高。
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