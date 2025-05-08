健鼎財報／首季 EPS 創4.48元 4月營收創歷史次高

老牌PCB大廠健鼎（3044）8日召開董事會會公布2025年首季合併財報，首季營收171.28億元，營業毛利42.76億元，營業毛利率近約25%，營業利益28.51億元，稅前盈餘31.41億元，單季稅後盈餘23.56億元，以目前股本52.56億元計，2025年今年首季每股稅後純益（EPS）4.48元，創歷史新高為最強單季。

健鼎說明，今年首季產品組合持續優化，第1季毛利率約24.96％，毛利率相較上季略高0.69%，主要影響的幾個因素包括：第1季人民幣與美元相較上季平均貶值1.11％，影響毛利增加約0.37%。營運折舊占營收比例QOQ從6.56%降至6.44%，致使毛利增加約0.12%。

展望第2季，健鼎提到，現階段雖受美國關稅政策影響，但營收及獲利應可維持正向，健鼎成長動能仍以伺服器、汽車及HDI產品為目標，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。

健鼎8日也公布4月合併營收約為新台幣63.63億元，與去年同期的54.48億元相比，年成長率約16.8%，創歷年同期新高。若與上月的58.83億元相比，月成長率約8.1%，主要與大陸51長假提前拉貨效應。累計今年1~4月合併營收為234.9億元，和去年同期的207.33億元相比，年成長率約13.3%。