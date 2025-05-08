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高基期、台幣升 川湖第2季力拚持平或微幅成長

中央社／ 台北8日電

伺服器滑軌大廠川湖第1季每股大賺26.35元，營收獲利雙創歷史新高。展望第2季，川湖執行副總經理暨發言人王俊強今天表示，由於第1季基期墊高，加上最近新台幣急升，川湖第2季營運將力拚持平或微幅成長。

川湖昨天公布第1季歸屬母公司淨利新台幣25.11億元，季增16.4%，年增率高達81.1%，創歷史新高，每股大賺26.35元。川湖第1季毛利率高達76.05%，較去年第4季提升4.24個百分點，更較去年同期大幅拉升13.76個百分點，表現令法人驚豔。

川湖今天舉行線上法人說明會，王俊強表示，第1季獲利躍進，主要是產品組合帶動，在AI伺服器市場的布局開花結果；另外川湖第1季有匯兌利益約2.35億元，貢獻每股獲利約2元。

針對5月新台幣兌美元匯率暴升，法人擔心對川湖獲利造成影響，王俊強坦承，新台幣在短短幾天內升值將近10%，對營收、毛利率的影響不可避免；內部估算，新台幣兌美元每升值1%，會影響毛利率大約0.6個百分點。

王俊強表示，川湖有95%的應收帳款是美元部位，一直以來採取自然避險，匯率走勢沒人猜得準，川湖不會去做特別的因應，想辦法創造核心價值才是最重要。

展望後勢，王俊強表示，由於第1季基期高，加上新台幣急升，第2季營運將力拚持平或微幅成長。至於下半年，則要看第2季的基期，以及7、8月關稅變化逐漸明朗。

有關AI伺服器市場雜音頻傳，王俊強認為，大家一直關心出貨順不順利，重點還是要看大方向；他強調，AI需求還是在，應用面愈來愈廣，新產品需要一段學習曲線，短線看起來亂，但亂中有序，整體市場仍然穩健成長。

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