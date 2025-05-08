文曄首季每股純益2.42元 本季估可挑戰2.45元
文曄科技今日召開線上法人說明會，會中說明第1季營運成果及未來營運展望。第1季自結合併營收約為新台幣2474億元，季減約6%，但年增約28%，超過財測上緣的2360億元。合併營業利益約45.7億元，季增約8%，年增75%，合併歸屬於母公司業主純益27.1億元，季增7%、年增70%，超過財測中位數的25.7億元，每股純益2.42元。
展望第2季，基於1美元兌換31.2元新台幣兌換美元匯率假設基礎，合併營收預估中位數約為2475億元，年成長約2%，合併營業利益預估中位數約48.3億元，年成長約13%，合併歸屬於母公司業主純益預估中位數約27.5億元，年成長約28%，每股純益預估中位數約2.21元，年成長約30%。如果不扣除特別股股利新台幣2.7億元，每股獲利預估中位數約2.45元。
文曄表示，近期關稅議題給整體經濟及產業帶來不確定性，但排除此因素，半導體產業的基本面穩健改善中，整體庫存去化順利。根據國際市調機構顧能（Gartner）的預估，受惠於AI技術與應用的持續發展與數位化的需求，半導體各應用領域未來仍將穩健成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言