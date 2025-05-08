瀚荃擬辦理現金減資退還股東股款 每股退還1.5元

瀚荃（8103）8日於證交所3樓記者室召開重訊記者會，說明董事會8日重大決議，為考量提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，每股退還1.5元。

瀚荃指出，為提升股東權益報酬率，以及在不影響未來各項營業及投資現金流量需求前提下，兼顧投資人、股東利益及資本結構優化等，提出現金減資退還股款方案。經董事會決議擬進行現金減資，每股退還現金新台幣1.5元。

瀚荃表示，擬辦理現金減資新台幣1.38億元，銷除股份1,384萬股，以公司目前已發行股份總數為普通股9,227萬股計算，減資比例為15%，每股退還現金新台幣1.5元。減資後實收資本額為新台幣7.84億元，計7,843萬股。減少之股本全數以現金依各股東持股比率退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。

瀚荃說明依前述已發行股份總數計算，每仟股減少150股(即每仟股換發850股)，減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該參考價承購之。

這次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

另外此次現金減資基準日前，如因公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬請股東會授權董事長全權處理之。