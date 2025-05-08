半導體關稅疑慮 台積最後一盤神祕大單摜壓收最低918元

美國官方將祭出的半導體關稅議題備受矚目，台積電（2330）8日股價尾盤紅翻黑，最後一盤神祕大單摜壓收最低918元，終場下跌10元，明日將再度面臨900元整數關卡保衛戰。

台積8日最後一盤摜壓，買價911元，賣價916元，實際成交918元，成交7,416張。尾盤摜壓再度引發討論。

外媒報導，川普政府最快本周就會宣布半導體關稅，據傳稅率在25到100％之間，並基於晶圓產出地課徵，以推動半導體回流美國生產，法人分析，在短期消息不明之際，市場觀望氣氛濃厚。

法人也指出，伴隨先前新台幣兌美元短線急升，對於以出口導向的半導體製造業仍存在獲利受到干擾的壓力。

據了解，台積目前沒有變更4月法說會提出的美元財測展望以及毛利率、營益率目標，但法人分析，新台幣對美元急速升值，台積電本季美元財測若要超標難度大增，若至季底新台幣升值趨勢不變，甚至可能僅接近低標。

依台積電年報揭露，幾乎所有營收皆為美元計價，且超過一半以上的資本支出係以非新台幣支付，主要為美元、歐元以及日圓。因此，新台幣對這些貨幣的任何重大不利波動，尤其是美元對新台幣走弱，對台積公司以新台幣表達之營收及獲利可能造成不利影響。

法人分析，若從當前匯率來看，光是5月初目前匯率來看，新台幣強勢升值，將使台積美元營收轉換出現大幅差異，若短期升值趨勢不變，以目前匯率，初估台積美元營收轉換新台幣，將出現700至約864億元的高低標落差，新台幣營收變動不影響原先台積美元財測區間，不過，新台幣匯率狂升，將使台積美元營收轉換成新台幣時要超越高標難度大增。

法人預期，台幣匯率狂升，估計對台積影響較大會是在營業利益率，實際結算數字仍依季底匯率而定。

此外，法人出具報告分析，從過往十年來看，新台幣過去呈現升值趨勢，至少六年期間半導體大廠普遍未有匯損，主要匯損衝擊預期會是外銷導向的品牌廠、工具機等零組件廠商，半導體大廠毛利率與不可替代性仍可應對外部不可控制的匯率風險，若細分半導體，以矽智財廠商受匯率影響在半導體族群內最大且直接。