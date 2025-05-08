廣達營收／4月1,540億元、年增58.2% 創同期新高

廣達（2382）8日公布4月合併營收1540.11億元，月減20%、年增58.2%，創單月同期新高，合併前4個月營收6,396.83億元，年增幅達79.5%，續繳亮麗表現。據悉，廣達旗下AI伺服器動能在這兩年來持續升溫，而隨著全球AI資料中心商機的持續增強，外界也看好，團隊今年AI伺服器出貨量有望維持三位數成長，且占整體伺服器營收比重將進一步提升至70%。

廣達旗下最新架構的AI伺服器已於第1季下旬開始出貨，整體動能也優於去年第4季，顯示客戶需求持續強勁，面對外界關心今年下半年景氣的變化，林百里則透露，製造業景氣都已逐漸復甦，不過市場仍存有不確定因素，事實上，全世界都在觀察美中關稅的發展，而若要更清楚的了解市場動態，仍須等候川普後續的相關發言。至於伺服器產品的出貨現況？林百里認為，廣達這幾個月一直在趕貨，明年的展望都沒有改變；展望未來，他看好全年訂單續揚，有望比去年還要更多。

林百里指出，過去曾發生的「工業革命」對我們產生了很大的影響，而後來爆發的「數位革命」帶來的影響更大，不過如今爆發的「AI革命」帶來的影響，又比過去還要更強勁好幾倍，他表示，雖然最近市場因關稅問題而發生震盪，但自己相信廣達仍將會再創佳績，大家什麼都不用害怕，他也將繼續帶領大家堅定地繼續向前行，

針對廣達是否也會前往「德州」設廠？林百里則表示，尚未深入研究此議題。而目前市場已來到百花齊放的AI應用時代，自己看好未來整個產業將持續成長擴大。事實上，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達最新發布的新一代晶片GB300，廣達也成功入列合作名單。展望未來發展，林百里則強調，廣達去年在各項表現上拿下了全壘打，而自己認為2025年會是一個高成長的一年。