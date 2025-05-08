叡揚財報／首季稅後純益4,902萬元 每股賺1.39元
資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於8日公布，今年第1季合併營收為4.57億元 ，年增21.61% ，第1季稅後純益為 4,902萬元 ，每股純益1.39元。此外，團隊也揭曉最新4月營收表現為1.69億元，月減8.10 %、年增28.24 %，而合併前四個月營收則達到6.26億元，年增23.33%。
在公司治理方面，4月底公布的113年度第十一屆公司治理評鑑結果，叡揚持續維持上櫃公司第二級距6%~20%以及在「市值未達50億元」排名前2%~10%的佳績。叡揚除了持續致力落實公司治理、維護環境永續以及促進社會共融外，也持續推出ESG解決方案，協助企業進行數位與零碳轉型，推動永續發展。
人工智慧（AI）正以驚人的速度重塑各行各業，而生成式AI的突破更為企業數位轉型注入了強勁的動力。叡揚於4/22舉辦「2025 GSS Solutions Day：聚焦AI、永續與資安韌性 」吸引近500位來賓共襄盛舉。叡揚 Chatbot 服務平台C.ai的推出，為企業實踐「全員 AI」提供了最佳方案，讓AI成為觸手可及的工具，賦能每一位員工，降低營運成本，提升客戶體驗，在數位轉型的浪潮中保持領先地位。
觀察近期市場的狀況，董事長張培鏞則重申，旗下產品布局十分多元且各領域的應用都很廣泛，也使自身的營收表現相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響，而面對市場討論度極高的AI領域，叡揚也已有不小的著墨；展望未來，叡揚將持續瞄準AI領域發展，目前在自然語言處理、機器學習、深度學習與自然語言理解等均有實績，前景樂觀。
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