叡揚財報／首季稅後純益4,902萬元 每股賺1.39元

資訊軟體領導大廠叡揚（6752）於8日公布，今年第1季合併營收為4.57億元 ，年增21.61% ，第1季稅後純益為 4,902萬元 ，每股純益1.39元。此外，團隊也揭曉最新4月營收表現為1.69億元，月減8.10 %、年增28.24 %，而合併前四個月營收則達到6.26億元，年增23.33%。

在公司治理方面，4月底公布的113年度第十一屆公司治理評鑑結果，叡揚持續維持上櫃公司第二級距6%~20%以及在「市值未達50億元」排名前2%~10%的佳績。叡揚除了持續致力落實公司治理、維護環境永續以及促進社會共融外，也持續推出ESG解決方案，協助企業進行數位與零碳轉型，推動永續發展。

人工智慧（AI）正以驚人的速度重塑各行各業，而生成式AI的突破更為企業數位轉型注入了強勁的動力。叡揚於4/22舉辦「2025 GSS Solutions Day：聚焦AI、永續與資安韌性 」吸引近500位來賓共襄盛舉。叡揚 Chatbot 服務平台C.ai的推出，為企業實踐「全員 AI」提供了最佳方案，讓AI成為觸手可及的工具，賦能每一位員工，降低營運成本，提升客戶體驗，在數位轉型的浪潮中保持領先地位。