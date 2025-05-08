快訊

罷免連署涉偽造文書 南檢起訴國民黨台南市黨部副主委等11人

「可樂拿來洗大腸」不是隨便說說？ 急診醫師揭臨床3大妙用

NBA／勇士柯瑞生涯首次肌肉拉傷！預估休息一周G2至G4缺陣

來億營收／4月46.39億元、年增54.9% 創歷史新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

來億-KY（6890）公布4月合併營收46.39億元，一舉突破40億元門檻，年增54.9%，創單月歷史新高，並較前高的37.56億元大幅增加8.83億元；累計前四月合併營收143.22億元、年增33%。

來億自結，今年第1季合併營收96.83億元、年增25%，稅後純益9.13億元、年增24%（以增資後股本計算），每股稅後純益3.66元。

受惠於adidas及Hoka訂單充沛、產能持續擴增及客戶需求旺盛，來億第2季傳統旺季首月營收即出現大幅成長，表現亮眼。

來億表示，第2季產能利用率相當不錯，目前為正常出貨狀況，非急單需求，基本面審慎樂觀，adidas及Hoka仍呈穩定成長趨勢，帶動營收穩定增長。

adidas 營收

延伸閱讀

台塑集團4月合併營收年月雙減 關稅、油價走跌等因素衝擊 僅南亞業績向上

亞德客4月合併營收年增11% 攀同期新高

健策、奇鋐4月業績寫新猷

英業達合併營收 寫最旺4月

相關新聞

穎崴第1季 EPS 17.21元 出貨攀高峰

穎崴（6515）昨（7）日召開董事會通過首季財報，第1季毛利率49%，歸屬母公司稅後淨利6.13億元，季增71%、年增2...

健策、奇鋐4月業績寫新猷

散熱族群4月營收唱旺，類股股王健策（3653）昨（7）日公告4月營收18.21億元，月增0.03%，年增65.6%，續寫...

英業達合併營收 寫最旺4月

英業達（2356）昨（7）日公告4月合併營收621億元，為歷年最旺的4月，反映客戶因應關稅不確定性，急單效應挹注，月增4...

智易第1季 EPS 3.08元 啟碁1.92元

網通廠智易（3596）、啟碁昨（7）日公布首季每股純益分別為3.08元、1.92元，都是同期最佳；另一家網通廠神準單季每...

群光第1季 EPS 2.19元 泰國擴產

群光（2385）昨（7）日公布首季稅後純益15.92億元，季減34%，年減35%，每股純益2.19元。今年持續擴充泰國產...

十銓第1季 EPS 1元 精誠1元

記憶體模組廠十銓（4967）昨（7）日公告首季獲利8,456萬元，每股純益1元，大幅優於去年第4季每股淨損0.71元，轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。