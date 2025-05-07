華邦電法說會／迎關稅豁免急單 LPDDR4全線推廣、下半年營收動能可期

記憶體大廠華邦電（2344）總經理陳沛銘7日於法說會表示，川普政府給予對等關稅90天豁免期，華邦迎來急單，已見到DDR3與DDR4價格回升，伴隨旗下LPDDR4全系列產品推出，對本季營運審慎樂觀，預期將逐步改善毛利結構，推動下半年營收增長。

陳沛銘坦言，市場需求回升之際，華邦仍面臨多重不確定因素，包括關稅效應和匯率波動。他表示，「即便短期有急單湧入，但市場變數過多，公司如履薄冰，不敢輕舉妄動」，華邦將持續觀察市場變化，審慎應對。

面對全球貿易局勢不確定性，陳沛銘強調，公司正積極調整供應鏈布局，以應對美中貿易局勢變化，同時將持續加強PQC（Post-Quantum Cryptography）在安全快閃記憶體中的應用，並推出TrustME產品系列，為工業、汽車和物聯網市場提供高度安全的儲存解決方案。

談到各產品線近況，陳沛銘指出，華邦在客製化記憶體（CMS）領域表現亮眼，20奈米製程產品的貢獻顯著，DDR3與DDR4價格近期開始回升，尤其是DDR4漲幅更為明顯。公司已全面推出1Gb、4Gb到8Gb的LPDDR4全系列產品，應用涵蓋智慧家電、電視和無人機等，預計將成為下半年營收成長的重要動能。

Flash產品方面，32奈米SLC NAND Flash需求與出貨持續增加，主因低容量eMMC產品逐步被4Gb/8Gb SLC NAND Flash取代。其中，4Gb SLC NAND Flash上季位元出貨量已較去年同期翻倍，預估下半年成長將更為顯著，進一步擴大市占率。

Cube業務也進展順利，預估今年營收可達數億元，並且已有超過10個案子進入設計定案（Tape out）階段，預期未來兩年將顯著貢獻營收。

產能與製程方面，隨著NOR Flash與SLC NAND需求回溫，台中廠自3月起恢復滿載生產，高雄廠則專注於下一代16奈米製程，目前良率表現穩定，預計下半年將進行送樣。

為支撐技術突破與市場擴展，華邦上季資本支出達13億元，全年計劃約54億元，其中70%將用於晶圓廠設備(WFE)，確保先進製程的技術優勢。此外，首季底現金及約當現金為183.78億元，較去年第4季增加43.78億元，顯示公司在財務結構上的穩健性。

在全球市場的競爭地位方面，公司在NOR Flash市場中穩居全球第一，同時在SLC NAND市場中排名第三，進一步鞏固其在記憶體領域的領導地位。

展望未來，華邦強調，將持續專注於高成長應用市場，並藉由強化先進製程技術，提升產品競爭力。同時，公司將積極拓展NOR Flash和SLC NAND市場，確保在全球記憶體產業的領先地位。

華邦已於日前公布首季財報，單季季毛利率25.6%，季減1.6個百分點，年減2個百分點；營益率為負4.8%，較前一季惡化0.8個百分點，也比去年同期惡化3.9個百分點；歸屬母公司稅後淨損10.91億元，虧損較前一季與去年同期擴大，每股淨損0.24元。