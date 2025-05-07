聯詠法說會／首季獲利季增近一成 OLED TDDI 放量推動本季成長

驅動IC大廠聯詠（3034）7日召開法說會，公布首季獲利季增近一成，每股純益8.65元，總經理王守仁表示，本季營收可望小增，毛利率高標挑戰重返四成。

談到三大產品線近況，王守仁指出，中小尺寸驅動IC和系統單晶片（SoC）需求強勁，其中，中小尺寸驅動IC受惠於手機OLED TDDI和平板TDDI需求增加，出貨量將優於上季，車用需求大致持平。So產品則因電競顯示器和智慧安防需求增加而持續成長。

大尺寸驅動IC需求則相對疲弱，主要受到電視和筆電需求減少的影響。聯詠預計平板和顯示器的需求將較上季成長，手機需求則持平到略增，筆電可能會略減，電視需求則將低於第1季。

至於市場關注的OLED TDDI產品，王守仁透露，客戶的新機型已在4月底如期發表，並已開始量產出貨，預計將有更多機種在下半年導入。

OLED TDDI的優勢包括減薄手機厚度、增加電池容量、降低觸控功耗，以及有效降低製造成本。王守仁強調，這類產品的技術門檻高，尤其是在觸控抗雜訊技術方面，聯詠具備領先優勢。

聯詠日前已公布首季財報，單季毛利率39.76%，季增0.25個百分點，年減1.33個百分點；營益率21%，季增1.54個百分點，年減0.06個百分點；歸屬母公司稅後純益52.64億元，季增9.63%，年增7.56%，每股純益8.65元。

展望本季，聯詠預估以1美元兌新台幣32元的匯率假設計算，單季營收介於265億至277億元，美元營收8.28億至8.66億美元，營收中間值較季增2%；毛利率預估為37%至40%；營益率預估為18.5%至21.5%。

談到新台幣匯率近期強升，王守仁表示，聯詠的進銷貨主要以美元計價，短期匯率波動會對庫存成本造成影響，進而壓縮毛利率，但隨著匯率趨穩，長期影響有限。

此外，聯詠間接銷往美國市場的產品約占總營收17%，主要為筆電、車用與電視，雖然目前客戶訂單未見明顯變動，但公司將持續關注美中關稅政策的發展。

展望未來，王守仁強調，聯詠將持續專注於高成長應用市場，包括智慧家庭、車用電子和工業控制領域，同時加強先進製程技術研發，提升產品附加價值，確保在全球IC市場的競爭優勢。