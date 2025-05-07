順德財報／第1季EPS 0.62元 GPU所需穩壓器導線架6月開始出貨

功率導線架大廠順德（2351）7日公布第1季合併財報，合併營收25.26億元、年增5.7%，營業毛利3.68億元，稅後純益1.12億元，季減17.6%、年減31.7%，每股稅後純益0.62元。

順德也宣布切入AI伺服器供應鏈，公司已接獲歐系客戶因應GPU高速運算降溫所需穩壓器導線架訂單，預計6月起出貨。法人估，初期每月出貨約100萬片，並逐步放量，預期今年AI相關產品占整體營收比重可達1%以上。

針對近期新台幣匯率狂升，順德表示，新台幣每升值1%，對公司毛利的影響約在0.4%左右，對此，公司決採取自然避險策略，多付一點美金給供應商，以降低衝擊。順德第1季還有約1,500萬元匯兌收益，但評估第2季恐將出現匯損。

順德7日同時公告，收購朝新金屬非控制權益15.38%股份，持股最高將達100%。朝新為鋼材二次加工廠，主要供應集團文具刀具及上游材料，未來併入集團後，將供應模組、模塊及散熱片等材料。

順德表示，中國大陸電動車市場持續升溫，順德3、4月來自中國大陸車用電子訂單創歷史新高，較去年同期呈雙位數增長，也為營運挹注成長動能。

展望後市，法人表示，順德去年中宣布成功開發因應GPU高速運算降溫所需穩壓器導線架之後，歷經客戶測試驗證，如今確定接獲客戶訂單，並從6月起正式出貨，可望挹注新的成長動能。

目前順德手上仍有逾百款新案在進行中，並以車用、工業及AI為主。其中新開發的高速運算（HPC）相關產品，包含穩壓器、伺服器電源供應器（PSU）等八款相關產品線，第1季已貢獻1,000萬元，後續將逐季增溫。

針對美國實施對等關稅政策，順德表示，公司車用電子產品去年出口到美國的金額約700萬元，占整體營收比重不到0.1%，對等關稅在車用電子方面可說沒有直接影響。