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佳世達：審慎應對關稅政策 評估東南亞等其他製造地

中央社／ 台北7日電

佳世達科技董事長陳其宏今天表示，全球關稅議題升溫，佳世達將審慎應對，旗下各事業因應事業特性與顧客需求，評估東南亞與其他地區製造地，均在進行中；至於匯率方面，美元走跌，新台幣急升，對獲利將有衝擊。

佳世達今天舉行法說會。佳世達總經理黃漢州表示，美國關稅政策為全球市場帶來不確定性，將影響今年供應鏈與景氣復甦力道，建立韌性供應鏈是靈活應對環境變化的關鍵。

陳其宏表示，展望第2季，他對營收持樂觀態度，因現在處於90天高額對等關稅豁免期，客戶拉貨意願與動能增加，獲利則會有更多變數，要等豁免期後，約在7月初的關稅政策會比較明朗。

陳其宏說，IT、醫療和智能方案等事業可望表現穩健，以布局未來成長動能；佳世達將在第2季登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），偕同集團超過20家企業共同參展，並將舉辦超過15場AI應用講座，積極和客戶溝通AI落地應用的趨勢和機會。

回顧佳世達第1季財報，營收為新台幣497.47億元，年增6%，歸屬於母公司淨利4.83億元，年增88%，每股稅後純益（EPS）為0.25元。

第1季各事業表現方面，顯示器營收年增10%、智能方案事業營收年增8%，營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較去年同期成長。

醫療事業營收年增21%，毛利率較去年同期成長，但醫院二期營運前期投入，使營業淨利金額較去年同期減少；網通事業營收年減13%，毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較去年同期下降。

此外，明基醫院4月11日已於香港聯交所披露易網站公告聆訊後相關資料，將持續推動後續上市作業程序。

佳世達 營收 關稅

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