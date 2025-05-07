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雷虎財報／第1季 EPS 0.25元 獲利創單季同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

無人機大廠雷虎（8033）7日公布第1季合併財報，合併營收3.35億元，季增3%、年增17.1%，營業毛利1.31億元，營業損失661萬元，稅後純益3,650萬元，季增16.1%、年增50%，每股稅後純益0.25元，獲利創單季同期新高。

雷虎科技最新開發的旗艦級無人快艇USV「海鯊號SeaShark 800」，已正式報名參與國家中山科學研究院「快奇專案」攻擊型無人艇性能測試，訴求為國防「不對稱作戰」的新利器，爭取軍工訂單商機。

這場備受矚目的「比武大賽」，將於6月在宜蘭蘇澳外海舉行。雷虎科技率先表態參賽，也把這場測試，視為向外界展現其在無人載具領域卓越實力的重要舞台。

雷虎科技7日同時公告出售股權仲裁案及資金貸與訴訟案進度說明。

其中，出售股權仲裁案，112年4月21日接獲中國國際貿易仲裁委員會裁決書，雷虎BVI仲裁訴求獲得支持，判決雷虎飛行器支付公司647.4萬美元股款，公司委任律師已向北京市第四中級人民法院申請強制執行並完成立案，追償債權。

按類權益法持續認列投資損失，每年提列減損損失金額新台幣2,316萬元。截至今年3月31日止，已累計提列減損損失新台幣1億7,405萬元。

在資金貸與訴訟案方面。雷虎科技說，此案再審獲得浙江省高級人民法院支持，判決公司勝訴。

余姚市人民法院已完成第一次強制執行裁定，公司繼續提出撤銷權訴訟，截至今年3月18日二審判決，公司論述未獲得法院支持，委任律師已積極準備上訴資料申請再審，以維護公司權益。

雷虎科技表示，基於穩健保守原則，全額提列減損損失新台幣3,751萬元。

新台幣 雷虎科技

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