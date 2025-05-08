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台達電 兩檔聚焦

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

台達電（2308）今年人工智慧（AI）相關產品營收占比可望由去年的15%提升至20%以上，動能來自AI資料中心建置需求成長和算力需求提升，帶給台達電龐大AI伺服器電源以及散熱商機，近期已吸引外資買盤流入。

法人分析，隨電源供應器瓦數提升，加上輝達GB200開始導入BBU設計，有助台達電AI伺服器電源和BBU皆維持高成長。另在散熱商機上，GB200將採用液冷系統，台達電具備水冷板、分歧管等關鍵零組件自製以及系統整合能力，首季液冷營收貢獻占比已拉高至6%，遠高於去年占不到1%。

權證發行商表示，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 台達電 權證

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