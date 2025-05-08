台達電（2308）今年人工智慧（AI）相關產品營收占比可望由去年的15%提升至20%以上，動能來自AI資料中心建置需求成長和算力需求提升，帶給台達電龐大AI伺服器電源以及散熱商機，近期已吸引外資買盤流入。

法人分析，隨電源供應器瓦數提升，加上輝達GB200開始導入BBU設計，有助台達電AI伺服器電源和BBU皆維持高成長。另在散熱商機上，GB200將採用液冷系統，台達電具備水冷板、分歧管等關鍵零組件自製以及系統整合能力，首季液冷營收貢獻占比已拉高至6%，遠高於去年占不到1%。

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