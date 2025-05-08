十銓第1季 EPS 1元 精誠1元
記憶體模組廠十銓（4967）昨（7）日公告首季獲利8,456萬元，每股純益1元，大幅優於去年第4季每股淨損0.71元，轉虧為盈。
十銓表示，上季轉盈主要受惠AI應用擴展、高容量記憶體模組出貨成長等因素，伴隨工控儲存產品需求穩健，多重支撐推升公司產品量價齊揚，整體表現與產業回溫趨勢同步向上，展現穩健成長力道。
【記者林薏茹／台北報導】國內資服業龍頭精誠（6214）昨（7）日公告首季財報，毛利率、營益率「雙率雙升」，本業獲利衝上4.9億元、創新高，但受業外認列投資評價損失拖累，稅後純益2.72億元，季減28.8%，年減58.52%，每股純益1元。首季毛利率21.23%，季增0.23個百分點，年增1.33個百分點。
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