快訊

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙！教宗選舉首輪投票無結果

川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

涉偽造罷免連署！檢方2度偵訊後「國民黨基隆市黨部主委遭聲押、副書記長10萬元交保」

十銓第1季 EPS 1元 精誠1元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組十銓（4967）昨（7）日公告首季獲利8,456萬元，每股純益1元，大幅優於去年第4季每股淨損0.71元，轉虧為盈。

十銓表示，上季轉盈主要受惠AI應用擴展、高容量記憶體模組出貨成長等因素，伴隨工控儲存產品需求穩健，多重支撐推升公司產品量價齊揚，整體表現與產業回溫趨勢同步向上，展現穩健成長力道。

【記者林薏茹／台北報導】國內資服業龍頭精誠（6214）昨（7）日公告首季財報，毛利率、營益率「雙率雙升」，本業獲利衝上4.9億元、創新高，但受業外認列投資評價損失拖累，稅後純益2.72億元，季減28.8%，年減58.52%，每股純益1元。首季毛利率21.23%，季增0.23個百分點，年增1.33個百分點。

十銓 記憶體模組

延伸閱讀

十銓Q1轉盈 每股純益1元

影／買冰硬拗1元遭拒…奧客嗆「到我家撿」留1星負評 店家怒提告

精誠秀資安解決方案

台灣大兩路衝企業服務

相關新聞

穎崴第1季 EPS 17.21元 出貨攀高峰

穎崴（6515）昨（7）日召開董事會通過首季財報，第1季毛利率49%，歸屬母公司稅後淨利6.13億元，季增71%、年增2...

健策、奇鋐4月業績寫新猷

散熱族群4月營收唱旺，類股股王健策（3653）昨（7）日公告4月營收18.21億元，月增0.03%，年增65.6%，續寫...

英業達合併營收 寫最旺4月

英業達（2356）昨（7）日公告4月合併營收621億元，為歷年最旺的4月，反映客戶因應關稅不確定性，急單效應挹注，月增4...

智易第1季 EPS 3.08元 啟碁1.92元

網通廠智易（3596）、啟碁昨（7）日公布首季每股純益分別為3.08元、1.92元，都是同期最佳；另一家網通廠神準單季每...

群光第1季 EPS 2.19元 泰國擴產

群光（2385）昨（7）日公布首季稅後純益15.92億元，季減34%，年減35%，每股純益2.19元。今年持續擴充泰國產...

十銓第1季 EPS 1元 精誠1元

記憶體模組廠十銓（4967）昨（7）日公告首季獲利8,456萬元，每股純益1元，大幅優於去年第4季每股淨損0.71元，轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。