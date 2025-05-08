智易第1季 EPS 3.08元 啟碁1.92元
網通廠智易（3596）、啟碁昨（7）日公布首季每股純益分別為3.08元、1.92元，都是同期最佳；另一家網通廠神準單季每股純益則為2.58元。
智易首季毛利率15.39%，高於去年同期的14.82%，與上季15.4%相當；歸屬於母公司業主淨利為6.79億元，季增9.5%，年增9.2%，每股純益3.08元。
啟碁首季毛利率12.2%，高於去年同期11.58%，但低於上季的12.9%；歸屬母公司業主淨利9.18億元，年增22.4%，季減一成，每股純益1.92元。
神準首季毛利率17.9%，低於上季19.5%，但高於去年同期12.9%；稅後純益1.53億元，季增48.5%，年增200%，每股純益2.58元。
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