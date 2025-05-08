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英業達合併營收 寫最旺4月

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

英業達（2356）昨（7）日公告4月合併營收621億元，為歷年最旺的4月，反映客戶因應關稅不確定性，急單效應挹注，月增4.3%，年增21.7%；前四月合併營收2,191.34億元，年增20.7%，同步改寫同期新高。

英業達表示，4月筆電出貨170萬台，月減10.52%，年增13.33%。英業達第2季受惠客戶對關稅政策不確定性的預期備貨心理，提前啟動拉貨，急單增加，包括筆電、伺服器等產品業績均可望優於預期。

英業達將於下周二（13日）召開法說會，釋出第3季營運展望，目前正值法說會前緘默期。由於英業達董事會上（4）月底剛拍板赴美投資設廠，預料包括美國製造、全球產能布局最新動態及如何因應新台幣匯率急升等議題，將成為法人關注焦點。

對於新台幣匯率強升，英業達先前表示，全球各廠區涉及各種不同國家幣別，匯率方面不僅限於美元與新台幣，還有人民幣、捷克克朗、墨西哥披索等幣別，匯率波動是綜合性問題，即便美元為英業達主要計價幣別，但實際影響需視各地區與客戶綜合因素而定。

英業達董事會4月底決議，為因應未來全球化策略布局及穩定客戶合作關係，滿足客戶出貨地點需求，同時積極爭取開發新客戶或市場，並降低美國關稅政策波動影響，預計投資不超過8,500萬美元（約新台幣27.6億元），在德州設立伺服器製造基地。

新台幣 英業達

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