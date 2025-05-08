健策、奇鋐4月業績寫新猷
散熱族群4月營收唱旺，類股股王健策（3653）昨（7）日公告4月營收18.21億元，月增0.03%，年增65.6%，續寫新高；奇鋐4月營收91.08億元，月增7%、年增75.6%，改寫新猷。
健策累計今年前四月營收65.73億元，年增65.8%。奇鋐累計今年前四月營收324.41億元，年增58.3%。
奇鋐表示，4月營收攻頂主因來自客戶需求增長，帶動業績提升。外界推測，奇鋐單月營收激增主要是受惠AI伺服器水冷產品出貨暢旺，且因單價較高，推升營收表現首度站上90億元大關。
據了解，奇鋐今年首季水冷產品主要應用在GB200，供應品項為水冷板。法人指出，由於GB200在上季度已進入量產階段，對水冷零組件拉貨力道增強，奇鋐為主要供應商，受惠深。
健策主要產品線涵蓋均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM與導線架等四大產品。針對4月業績再度攻頂，健策指出，主因來自客戶端需求成長，致4月及今年度以來，均增長逾50%。
健策總經理林錦隆曾指出，隨著AI伺服器均熱片新產品量產出貨，散熱相關營收比重將進一步攀升，對未來營運持樂觀態度。
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