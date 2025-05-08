穎崴第1季 EPS 17.21元 出貨攀高峰

穎崴（6515）昨（7）日召開董事會通過首季財報，第1季毛利率49%，歸屬母公司稅後淨利6.13億元，季增71%、年增2.06倍，為單季新高，EPS為17.21元。

穎崴表示，受惠AI及GPU客戶持續拉貨，帶動全產品線第1季出貨量創高，營收及獲利雙創新高，因產品組合使毛利率維持在高檔、達49%。

穎崴產品策略聚焦高頻高速、大功耗、大封裝，使AI、HPC相關產品線持續維持在五成以上，與近期被第三方調研機構評選為龍頭測試座供應商，產品策略與AI趨勢亦步亦趨。

近期產業局勢因總體經濟環境變動帶來不確定性，公司表示，將持續觀察匯率變動，同時關注對等關稅議題及全球貿易走向，以及全球各區域經濟數據和消費市場需求變化，並持續強化風險管理及生產韌性，動態調整營運流程以及使生產彈性最大化；同時根據客戶需求以及市場最新局勢，提供最彈性與即時的在地服務。