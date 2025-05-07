華邦電首季每股虧損0.24元 急單雖現卻保守看關稅和匯率兩變數

記憶體大廠華邦電（2344）今（7）日舉行法說會，公布首季每股虧損0.24元。總經理陳沛銘表示，雖然關稅緩衝期帶來急單，但現在市場有太多不確定因素，包括關稅效應及匯率強升到底是短期還是長期，都是未知數，因此公司是如履薄冰，審慎看待。

陳沛銘表示，原先預估非易失快閃記憶體技術（NOR Flash）下半年會轉為吃緊，而高容量方面需求非常強勁，至於是否漲價還是持平仍不確定，「不敢輕舉妄動」，畢竟現在有太多變數，包括關稅和匯率效應，因此也是如履薄冰，不知道如何才是合乎市場需求，後續還要繼續觀察。

陳沛銘坦言，匯率究竟是短期還是今年走勢都是這樣仍未知，這對以美金報價為主的公司影響很大，但現在也很難做出評估。

此外，針對美中關稅戰，陳沛銘則說，這對台灣半導體業者「有稍稍優惠到」，即便未來可能加徵關稅，但與中國相比仍受歡迎，雖然目前效應沒有那麼明顯，但有客戶反應，會偏好採用台灣產出的半導體元件。

陳沛銘指出，客製化記憶體解決方案（CMS）第1季出貨量大幅成長，20 米新製程貢獻顯著，看到3月、4月需求非常強勁，預期第二季隨著急單湧入，第三代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體（DDR3） 與 DDR4 價格皆呈現上漲。

華邦電公布第1季財報 ，單季合併營收為新台幣199.93億，較去年同期減少0.6%，營業毛利率為25.6%，歸屬母公司稅後淨損為新台幣10.91億元，每股虧損0.24元。