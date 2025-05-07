十銓Q1轉盈 每股純益1元

十銓科技（4967）今日舉行董事會通過 2025 年第季財報合併營收達53.5億元，創下單季歷史新高，稅後轉盈，純益0.85億元，每股純益1元，相較前一季每股虧損0.71元，獲利明顯提升。

十銓也同步公布4月單月合併營收為 11.28億元，月減49.4%、年減45%；累計1到4月營收為64.78億元，年增29%。

十銓表示，首季營收表現延續強勁動能，受惠於 AI 應用擴展、高容量記憶體模組出貨成長，以及工控儲存產品需求穩健，公司產品量價齊揚、營運動能續強，整體表現與產業回溫趨勢同步向上，展現穩健成長力道。

根據調研機構 TrendForce 指出，全球記憶體市場自 Q1下旬起需求和價格同步回溫，主流 DDR5 平均價格走勢轉強，AI伺服器和DDR5泛用伺服器持續增加，帶動高規格儲存產品滲透率提升；DDR4方面，各大原廠同步推進停產規劃，帶動市場價格與供需結構逐步穩定；儘管產業前景樂觀，當前美國對全球的關稅政策持續為市場帶來變數，同時為國際貿易環境增添不確定性，如引發新台幣等匯率波動，這對整體記憶體模組廠的供應鏈管理、成本結構及終端市場需求將有機會帶來挑戰，鑑於外部環境仍存在諸多不確定性，十銓科技將密切關注相關政策發展與總體經濟動態，並透過靈活的採購策略、全球市場布局調整及提升供應鏈韌性等方式積極應對，力求在多變的環境中穩健前行。