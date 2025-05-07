快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

十銓Q1轉盈 每股純益1元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓總經理陳慶文。圖／十銓提供
十銓總經理陳慶文。圖／十銓提供

十銓科技（4967）今日舉行董事會通過 2025 年第季財報合併營收達53.5億元，創下單季歷史新高，稅後轉盈，純益0.85億元，每股純益1元，相較前一季每股虧損0.71元，獲利明顯提升。

十銓也同步公布4月單月合併營收為 11.28億元，月減49.4%、年減45%；累計1到4月營收為64.78億元，年增29%。

十銓表示，首季營收表現延續強勁動能，受惠於 AI 應用擴展、高容量記憶體模組出貨成長，以及工控儲存產品需求穩健，公司產品量價齊揚、營運動能續強，整體表現與產業回溫趨勢同步向上，展現穩健成長力道。

根據調研機構 TrendForce 指出，全球記憶體市場自 Q1下旬起需求和價格同步回溫，主流 DDR5 平均價格走勢轉強，AI伺服器和DDR5泛用伺服器持續增加，帶動高規格儲存產品滲透率提升；DDR4方面，各大原廠同步推進停產規劃，帶動市場價格與供需結構逐步穩定；儘管產業前景樂觀，當前美國對全球的關稅政策持續為市場帶來變數，同時為國際貿易環境增添不確定性，如引發新台幣等匯率波動，這對整體記憶體模組廠的供應鏈管理、成本結構及終端市場需求將有機會帶來挑戰，鑑於外部環境仍存在諸多不確定性，十銓科技將密切關注相關政策發展與總體經濟動態，並透過靈活的採購策略、全球市場布局調整及提升供應鏈韌性等方式積極應對，力求在多變的環境中穩健前行。

十銓 記憶體模組

延伸閱讀

力智法說會／估關稅議題將給第2季帶來方案替代效應

台塑集團4月營收出爐！南亞三大動能加持一支獨秀 年月雙增

緯軟財報／首季稅後淨利1.1億元 EPS 達1.51元

材料營收火 寫最強4月

相關新聞

佳世達陳其宏：台幣急升、關稅、印巴衝突讓獲利變數多

佳世達（2352）7日舉行法說會，董事長陳其宏表示，樂觀看待佳世達第2季營收成長，預計IT、醫療和智能方案等事業都可望表...

華邦電首季每股虧損0.24元 急單雖現卻保守看關稅和匯率兩變數

記憶體大廠華邦電（2344）今（7）日舉行法說會，公布首季每股虧損0.24元。總經理陳沛銘表示，雖然關稅緩衝期帶來急單，...

定穎法說會／營收直接輸美5%、關稅皆買方支付 關稅變動續關注

定穎投控（3715）今日召開法說會，公司提到關稅及匯率對定穎的影響，關稅方面直接輸美5%，相關關稅皆由買方支付，關稅變動...

信紘科財報／首季獲利創新高、EPS 3.34元 將辦現增及15億元聯貸案

信紘科（6667）董事會通過今年第1季財報，單季合併營收13.55億元，季增28.8%，年大增111%。毛利率22.13...

京鼎4月營收創新高、9日將公布財報 股價創波段新高

京鼎（3413）公布4月營收創新高，公司並預計9日公布首季財報，京鼎股價今日持續反彈創波段新高，早盤最高來到287元。

群創股東會通過配每股配發1元 順利完成董事改選

2025年第一家科技大廠股東會，7日由群創光電（3481）先登場。會中承認盈餘分配案，每股配發0.75元之外，並通過以資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。