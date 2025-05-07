樺漢營收／4月119.2億元、年增4.7％ 創同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2025年4月自結合併營收達119.2億元，年增4.7％，創歷年同期新高紀錄，營運表現持續攀升；樺漢個體(全資子公司)營收19.4億元，年增67.8％，展現長期營運布局與成長動能。

樺漢事業體於4月整體營收表現持穩，展現穩健成長動能。工控設計受惠於資訊安全、智慧製造、智能居家以及智慧零售需求提升，營收29.9億元，年增50.7%，成為主要成長引擎；品牌通路44.0億元，年減7.3%；系統整合45.3億元，年減2.7%，全年表現符合預期、穩定成長。

其中，樺漢個體（含全資子公司）營收達19.4億元，年增67.8%，成長力道強勁，主要受惠於智慧零售、博弈金融等產業客戶；同時，集團ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)平台業務中的設備與服務需求逐步攀升，包括機器視覺邊緣運算、資訊安全、AI技術整合應用、ESG智慧建築應用、AIoT智慧製造與智慧城市等解決方案，工控設計事業體4月業績年增50.7％，助力集團發展動能。

針對近期北美關稅變局及新台幣升值，樺漢持續密切關注變化並審慎模擬因應措施。展望第2季，接單/出貨比值(B/B Ratio)保持良好的訂單能見度，在1.10~1.15左右的水準，努力且持續實現全年營運成長態勢，同時開拓ESaaS平台全球接單動能。樺漢將於5月15日召開2025年第1季法人說明會，說明營運成果與展望，持續專注於強化核心事業布局，穩健邁向長期成長目標。