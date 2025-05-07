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力智法說會／估關稅議題將給第2季帶來方案替代效應

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC廠力智（6719）於7日召開法說會，展望本季，該公司總經理黃學偉表示，業績將以雙位數百分比成長為目標。

黃學偉指出，隨著新一代顯卡推出，廠商新品效應持續發酵，預期將帶動獨立顯卡與筆電應用等相關電源管理IC、MOSFET與Power Stage產品的出貨動能，所以估計本季營收以雙位數百分比成長為目標。

毛利率方面，黃學偉說，該公司短期毛利率表現希望維持中三十位數百分比（34％至36％），中長期在持續優化成本結構、新產品效益逐漸顯現的情況下，希望朝向40％以上的目標持續邁進。

至於關稅政策議題，黃學偉認為，全球市場不確定性提高，但力智將依照客戶需求，提供不同產地的電源管理IC，並持續審慎觀察市場動態，靈活調整營運策略，以即時因應挑戰。目前關稅議題對該公司第2季營運來說，有方案替代的正面助益，下半年營運則仍需等待關稅政策底定後，與供應鏈夥伴及系統廠商客戶，研擬最佳應對方案。

毛利率 關稅 電源管理

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