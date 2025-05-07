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建準營收／4月16.27億元 出貨暢旺續寫新猷

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱風扇大廠建準（2421）7日公告4月營收16.27億元，月增3.9%、年增33.3%，單月營收連續二個月創歷史新高，業績表現亮眼；累計前四月營收57.89億元，年增35.2%。

建準為全球散熱風扇大廠，應用產品涵蓋筆電、伺服器、顯示卡、車用、工控等。建準日前法說會曾指出，儘管今年車用市場似乎有雜音，但公司的出貨表現以及訂單能見度並未受到太大影響，預料今年車用業務依然會呈現不錯的成長力道，成為營收主力之一。

針對AI伺服器方面，建準現階段仍以散熱風扇為主，在AI伺服器風扇市場的市占率已達三成，同時也已經開始布局水冷與浸沒式產品，零組件則包含水冷板、冷卻液體分配裝置（CDU）、風扇背牆以及泵浦。

據悉，儘管次世代AI伺服器主要採用水冷散熱系統，但仍必須配置散熱風扇，且數量與規格更是同步提升，因此散熱風扇廠也跟著受惠，建準無論產能或技術在全球風扇業者中，都相當具有優勢，因而獲得輝達（NVIDIA）青睞，入列相關供應鏈。

展望未來，建準看好今年NB換機潮湧現，預料相關業務也會比去年顯著成長。對此，建準副總經理李為仁曾表示，主要是今年AI PC需求有機會比去年更加明顯，加上微軟作業系統Win 11改朝換代，亦將推升換機潮湧現，對風扇出或有正面挹注。

在產能規劃部分，李為仁表示，公司旗下菲律賓廠正在加速擴建，4月的接單量從50萬台倍增到100萬台，年底前目標接單量為200萬台，而新廠則預計在明年底完成，屆時產能將進一步擴大。

AI 伺服器 營收

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