快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

穎崴第1季EPS 17.21元 創單季新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。本報資料照片
穎崴董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。本報資料照片

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）今（7）日召開董事會通過經會計師核閱第1季財報，2025年第一季合併營收22.97億元，季增49.25%、年增114.07%；毛利率為49%，比前一季度增加1個百分點、年增加6個百分點；歸屬母公司稅後純益6.13億元；每股純益（EPS）為17.21元。

穎崴表示，因AI及GPU客戶持續拉貨，帶動公司全產品線於第1季出貨量創高，營收及獲利雙創單季歷史新高，因產品組合使毛利率維持在高檔、達49%；與此同時，Yole Group近期最新報告中指出，2024年度躋身市場排名前段班的測試座供應商系因AI相關訂單顯著挹注，而使半導體測試介面生態系有所轉變，並明確指出雲端AI、裝置複雜度、記憶體密度、封裝層數等持續增加，與市場對半導體測試需求有高度正相關。

穎崴產品策略聚焦高頻高速、大功耗、大封裝，使AI、HPC相關產品線持續維持在五成以上，與近期被第三方調研機構評選為龍頭測試座供應商，產品策略與AI趨勢亦步亦趨。

近期產業局勢因總體經濟環境變動帶來不確定性，公司將持續觀察匯率變動，同時關注對等關稅議題及全球貿易走向，以及全球各區域經濟數據和消費市場需求變化，並持續強化風險管理及生產韌性，動態調整營運流程以及使生產彈性最大化；同時根據客戶需求以及市場最新局勢，提供最彈性與即時的在地服務。

東南亞半導體展（SEMICON SEA）將於本月20日登場，適逢東南亞半導體展30周年慶，主題為「攜手同行—共創穩健未來，迎向挑戰、培育韌性（Stronger Together – Collaborating to Navigate Uncertainties and Fostering Resilience）」，除聚焦市場及產業展望、AI先進產品及測試、智慧醫療、永續論壇等，更新增IC設計及AI製造論壇，穎崴業務團隊躬逢其盛，將率團參展，深耕並拓展當地業務及市場能見度。

AI 半導體

延伸閱讀

川湖財報／首季 EPS 26.35元、續創單季新高 毛利率站上76%

緯軟財報／首季稅後淨利1.1億元 EPS 達1.51元

永豐金：併壽險有在研究 首季EPS 0.57元

瑞鼎第1季EPS 6.05元 富世達5.2元

相關新聞

佳世達陳其宏：台幣急升、關稅、印巴衝突讓獲利變數多

佳世達（2352）7日舉行法說會，董事長陳其宏表示，樂觀看待佳世達第2季營收成長，預計IT、醫療和智能方案等事業都可望表...

定穎法說會／營收直接輸美5%、關稅皆買方支付 關稅變動續關注

定穎投控（3715）今日召開法說會，公司提到關稅及匯率對定穎的影響，關稅方面直接輸美5%，相關關稅皆由買方支付，關稅變動...

信紘科財報／首季獲利創新高、EPS 3.34元 將辦現增及15億元聯貸案

信紘科（6667）董事會通過今年第1季財報，單季合併營收13.55億元，季增28.8%，年大增111%。毛利率22.13...

京鼎4月營收創新高、9日將公布財報 股價創波段新高

京鼎（3413）公布4月營收創新高，公司並預計9日公布首季財報，京鼎股價今日持續反彈創波段新高，早盤最高來到287元。

群創股東會通過配每股配發1元 順利完成董事改選

2025年第一家科技大廠股東會，7日由群創光電（3481）先登場。會中承認盈餘分配案，每股配發0.75元之外，並通過以資...

統一實噴逾3萬張大量！首季獲利飆3倍、股價漲停攀21月高

統一實（9907）首季獲利年增336%，7日早盤噴出逾3萬張大量，股價頻頻亮燈漲停、攀上19.9元，改寫2023年7月中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。