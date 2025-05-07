穎崴第1季EPS 17.21元 創單季新高

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）今（7）日召開董事會通過經會計師核閱第1季財報，2025年第一季合併營收22.97億元，季增49.25%、年增114.07%；毛利率為49%，比前一季度增加1個百分點、年增加6個百分點；歸屬母公司稅後純益6.13億元；每股純益（EPS）為17.21元。

穎崴表示，因AI及GPU客戶持續拉貨，帶動公司全產品線於第1季出貨量創高，營收及獲利雙創單季歷史新高，因產品組合使毛利率維持在高檔、達49%；與此同時，Yole Group近期最新報告中指出，2024年度躋身市場排名前段班的測試座供應商系因AI相關訂單顯著挹注，而使半導體測試介面生態系有所轉變，並明確指出雲端AI、裝置複雜度、記憶體密度、封裝層數等持續增加，與市場對半導體測試需求有高度正相關。

穎崴產品策略聚焦高頻高速、大功耗、大封裝，使AI、HPC相關產品線持續維持在五成以上，與近期被第三方調研機構評選為龍頭測試座供應商，產品策略與AI趨勢亦步亦趨。

近期產業局勢因總體經濟環境變動帶來不確定性，公司將持續觀察匯率變動，同時關注對等關稅議題及全球貿易走向，以及全球各區域經濟數據和消費市場需求變化，並持續強化風險管理及生產韌性，動態調整營運流程以及使生產彈性最大化；同時根據客戶需求以及市場最新局勢，提供最彈性與即時的在地服務。

東南亞半導體展（SEMICON SEA）將於本月20日登場，適逢東南亞半導體展30周年慶，主題為「攜手同行—共創穩健未來，迎向挑戰、培育韌性（Stronger Together – Collaborating to Navigate Uncertainties and Fostering Resilience）」，除聚焦市場及產業展望、AI先進產品及測試、智慧醫療、永續論壇等，更新增IC設計及AI製造論壇，穎崴業務團隊躬逢其盛，將率團參展，深耕並拓展當地業務及市場能見度。