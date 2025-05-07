富世達營收／4月持穩 8.51億元、月增3.7%

軸承股王富世達（6805）7日公告4月營收8.51億元，月增3.7%、年增40.3%，累計今年前四月營收31.02億元，年增33.9%，整體業績表現持穩向上。

據悉，富世達去年度營收結構中，折疊機轉軸約佔82.6%，筆電轉軸佔10.9%，伺服器零組件佔5.3%，其他類產品佔1.2%。董事長黃祖模曾表示，公司目前在客戶的高階折疊機幾乎是獨家供應或第一供應鏈的地位，因此隨著折疊機市場規模擴大，營收規模也同步放大。

富世達核心產品線包含表鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸以及雙旋鷹翼鉸鏈等；目前在全球累積已取得463項專利，其中發明專利達到196項，而申請中的專利則有155項，藉此建立高度技術的專利壁壘，也是台廠少數真正具有量產手機轉軸零組件的業者。

隨著折疊機市場滲透率持續擴大，加上新機不斷推陳出新，致使手機軸承需求日益旺盛，帶動富世達業績點火向上。法人認為，雖然目前折疊機佔整體智慧手機仍不高，但成長速度相當驚人，而折疊機中的可折式面板與軸承為主要零組件，約佔整體成本三至四成，估計折疊機市場崛起後，富世達將受惠最深。