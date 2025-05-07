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華邦電估第2季優於預期 威剛業績看升群聯審慎樂觀

中央社／ 新竹7日電

記憶體廠華邦電總經理陳沛銘今天表示，受惠急單挹注，第2季營運表現可望優於預期。模組廠威剛預期，第2季業績可望穩步升溫，整體績效將優於第1季，記憶體控制晶片廠群聯對於未來營運展望審慎樂觀。

華邦電下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果，在客製化記憶體及邏輯晶片業績成長帶動下，季營收達新台幣199.93億元，季增7%。

受產品組合變化影響，華邦電第2季毛利率25.6%，較2024年第4季下滑2個百分點，歸屬母公司淨損10.91億元，每股虧損0.24元。

陳沛銘說，第1季客製化記憶體位元出貨量季增逾50%，產品平均售價下滑逾20%，營收季增23%；快閃記憶體（Flash）位元出貨持平，產品平均售價下滑逾1成，影響首季營收季減10%。

陳沛銘表示，為嚴控現金流，台中廠減少投片，整體產能利用率自2024年第4季的80%至90%，滑落到2025年第1季的70%至80%，第2季開始恢復正常投片，預期可帶動毛利率攀升。

他指出，華邦電是全球編碼型快閃記憶體（NORFlash）龍頭廠，第2季需求可望恢復，又以高容量的需求強勁，交貨吃緊，是否漲價有待觀察。

陳沛銘說，全球經濟情勢不明朗，原先預期第2季業績可望較第1季逐步上升，因急單挹注，第2季實際表現將優於預期。

至於應用市場狀況，陳沛銘表示，車用和穿載裝置需求將強勁成長，網通需求也不錯，個人電腦、筆記型電腦和智慧家庭需求健康。

陳沛銘說，高雄廠20奈米製程產品產出將持續增加，並維持滿載，新世代的16奈米製程開發成功，產品將如期於下半年送樣。

客製化超高頻寬元件（CUBE）記憶體方案，陳沛銘表示，今年預計貢獻數億元業績，目前已有超過10個產品設計定案，預計明年可顯著貢獻業績。

威剛自結4月營收39.17億元，創歷年同期新高，主要受惠記憶體現貨價與合約價強勢走升，客戶備貨動能持續加溫。

威剛指出，因應客戶訂單強勁需求，工廠已經連續3個月加班生產，預期隨著記憶體供需情勢轉佳，加上美國高額對等關稅暫緩效應，第2季業績可望穩步升溫，整體績效將優於第1季。

群聯第1季營收138.39億元，季增10.1%，毛利率30.9%，較2024年第4季上揚0.1個百分點，因業外收益縮水影響，稅後淨利11.41億元，季減52.3%，每股純益5.53元。

群聯表示，隨著儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商減產效應顯現，2月起市場供需狀況開始改善，帶動整體需求逐月回溫。第2季個人電腦、手機和工業控制等應用客戶需求回升，產業動能逐步回歸正向循環，對於未來營運展望審慎樂觀。

快閃記憶體 營收

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