快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

亞德客4月營收創高 估關稅影響有限

中央社／ 台北7日電

氣動元件廠亞德客-KY今天下午公布4月自結合併營收新台幣34.67億元，年增11.41%，創歷年同期新高，也是歷年單月次高。亞德客-KY指出，5月底已接單尚未出貨金額持續提升，預期對等關稅影響有限，市場需求逐步回溫。

亞德客-KY說明，4月營收若以人民幣計價，連續2個月創歷史新高，接單金額持續大於出貨金額；從應用來看，4月來自電池產業、汽車及通用機械產業應用出貨較佳。

累計今年前4月亞德客-KY自結營收新台幣115.63億元，較2024年同期成長12.07%。

展望未來營運，以中國大陸為主要市場的亞德客-KY指出，中國政府宣布數個刺激經濟政策，預期刺激政策將持續發布，亞德客-KY持續開發新產品，依照各產業狀況提出對應銷售策略，提高市占率，儘管國際局勢仍有不確定因素，但對今年展望相對樂觀。

亞德客-KY在先前法人說明會中預期，第2季氣動元件稼動率可到110%高檔水準，帶動毛利率季增，上調今年整體業績成長幅度至十位數低段區間（lowteens）。

新台幣 營收

延伸閱讀

印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

中美經貿高層將會談 陸外交部：應美方請求舉行 反對濫施關稅立場不變

企業遇關稅和匯率雙面夾擊 知名航太二代：市場已重新洗牌

佳世達陳其宏：台幣急升、關稅、印巴衝突讓獲利變數多

相關新聞

佳世達陳其宏：台幣急升、關稅、印巴衝突讓獲利變數多

佳世達（2352）7日舉行法說會，董事長陳其宏表示，樂觀看待佳世達第2季營收成長，預計IT、醫療和智能方案等事業都可望表...

定穎法說會／營收直接輸美5%、關稅皆買方支付 關稅變動續關注

定穎投控（3715）今日召開法說會，公司提到關稅及匯率對定穎的影響，關稅方面直接輸美5%，相關關稅皆由買方支付，關稅變動...

信紘科財報／首季獲利創新高、EPS 3.34元 將辦現增及15億元聯貸案

信紘科（6667）董事會通過今年第1季財報，單季合併營收13.55億元，季增28.8%，年大增111%。毛利率22.13...

京鼎4月營收創新高、9日將公布財報 股價創波段新高

京鼎（3413）公布4月營收創新高，公司並預計9日公布首季財報，京鼎股價今日持續反彈創波段新高，早盤最高來到287元。

群創股東會通過配每股配發1元 順利完成董事改選

2025年第一家科技大廠股東會，7日由群創光電（3481）先登場。會中承認盈餘分配案，每股配發0.75元之外，並通過以資...

統一實噴逾3萬張大量！首季獲利飆3倍、股價漲停攀21月高

統一實（9907）首季獲利年增336%，7日早盤噴出逾3萬張大量，股價頻頻亮燈漲停、攀上19.9元，改寫2023年7月中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。