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佳世達法說會／評估美國製造 加州、墨西哥列入考量

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）7日舉行法說會，針對美國市場，佳世達目前約有26%營收來自當地，佳世達總經理黃漢州表示，應對關稅戰帶來的不確定性，集團會持續思考在第三地布建生產基地，以美國市場來看，佳世達目前有考慮在稅率較低的墨西哥生產，而若從事AI產品，也可以考慮在佳世達集團現有的加州幾個較小產線製造。

黃漢州表示，美國關稅政策帶來全球市場的不確定性，將影響今年供應鏈與景氣復甦的力道，建立韌性供應鏈是靈活應對環境變化的關鍵。

針對美國製造議題，黃漢州分析，佳世達考慮在目前稅率較低的墨西哥生產。其次，若是AI產品，也考慮在佳世達集團現有的加州幾個較小產線製造。最後，若訂單量夠大，佳世達也可以考慮在加州之外的美國其他地方生產。

截至今年首季，以佳世達地區營收比重來看，亞洲52%、歐洲17%、其他1%，至於美洲則為30%。

佳世達董事長陳其宏表示，美國占美洲營收26%，剩下4%來自加拿大、南美洲，其中，醫療事業占美洲營收比重僅1%上下，衝擊影響相對小，因此佳世達未來要強化醫療事業，藉此減少關稅戰影響。

佳世達 美國

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