佳世達法說會／評估美國製造 加州、墨西哥列入考量
佳世達（2352）7日舉行法說會，針對美國市場，佳世達目前約有26%營收來自當地，佳世達總經理黃漢州表示，應對關稅戰帶來的不確定性，集團會持續思考在第三地布建生產基地，以美國市場來看，佳世達目前有考慮在稅率較低的墨西哥生產，而若從事AI產品，也可以考慮在佳世達集團現有的加州幾個較小產線製造。
黃漢州表示，美國關稅政策帶來全球市場的不確定性，將影響今年供應鏈與景氣復甦的力道，建立韌性供應鏈是靈活應對環境變化的關鍵。
針對美國製造議題，黃漢州分析，佳世達考慮在目前稅率較低的墨西哥生產。其次，若是AI產品，也考慮在佳世達集團現有的加州幾個較小產線製造。最後，若訂單量夠大，佳世達也可以考慮在加州之外的美國其他地方生產。
截至今年首季，以佳世達地區營收比重來看，亞洲52%、歐洲17%、其他1%，至於美洲則為30%。
佳世達董事長陳其宏表示，美國占美洲營收26%，剩下4%來自加拿大、南美洲，其中，醫療事業占美洲營收比重僅1%上下，衝擊影響相對小，因此佳世達未來要強化醫療事業，藉此減少關稅戰影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言