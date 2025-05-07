聯詠法說會／第2季營收展望 罕見同時給出新台幣與美元預估
驅動IC大廠聯詠（3034）於7日召開法說會，公布第2季營運展望，估計以美元兌新台幣匯率1比32為計算基礎，新台幣營收表現估計將與上季小幅增減。
聯詠已於日前公布首季財報，合併營收為271.2億元，季增7.3％、年增11％，毛利率為39.76%，淨利為52.63億元，季增9.6％、年增7.5％，每股純益為8.65元。
針對第2季展望，基於近期匯率變化較大，聯詠罕見同時給出新台幣與美元計價的營收預測區間。該公司總經理王守仁指出，以美元兌新台幣匯率1比32為計算基礎，估計本季新台幣營收將落在265億至277億元之間，約季減2.2％至季增2.1％之間。若以美元計營收，則預計將落在 8.28億至8.66億美元之間。同時，單季毛利率估計會落在37%至40%之間。
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