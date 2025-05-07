快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

佳世達陳其宏：台幣急升、關稅、印巴衝突讓獲利變數多

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達董事長陳其宏。圖／聯合報系資料照片
佳世達董事長陳其宏。圖／聯合報系資料照片

佳世達（2352）7日舉行法說會，董事長陳其宏表示，樂觀看待佳世達第2季營收成長，預計IT、醫療和智能方案等事業都可望表現穩健，但他同步示警，預期美國對等關稅、新台幣急升及印巴衝突等三大原因，將讓後續獲利有更多變數。

展望後市，陳其宏表示，對第2季營收樂觀看待，有望交出年增成績，主要是因美國90天關稅豁免期間，讓集團旗下多個產品線有增加拉貨動能。

佳世達預期，第2季IT、醫療和智能方案等事業都可望表現穩健，為布局未來成長動能，今年COMPUTEX亦將積極和客戶溝通AI落地應用的趨勢和機會。

陳其宏表示，集團持續發展高附加價值事業，原先預期是醫療、智能方案、網通三大事業體齊頭邁進，但從目前來看，未來集團重點將是擴大醫療投入、增加成長速度，將是佳世達集團今年主要成長動能，預估今年醫療事業年增幅相較往年會更加明顯。

佳世達今年首季醫療業務營收比重達14%，營收金額達72億元、年增21%。陳其宏預估，未來幾季會看到醫療事業占集團整體營收及獲利比重攀升，相信醫療很快就會成為高附加價值事業占比第一大業務。

惟陳其宏示警，從大環境來看，目前獲利方面存在更多變數，主要來自三個方面。第一、在美國90天關稅豁免期後，預計大約是7月8、9日附近，最後對等關稅稅率及結果到時才明朗。

第二、匯率上的衝擊。陳其宏表示，美元走跌，其他貨幣匯率在走升，特別是新台幣從33升到最低29，近兩天維持30左右，台幣急升對獲利有衝擊；第三、戰爭因素，印度、巴基斯坦已經正式爆發小規模衝突。

佳世達 營收 陳其宏

延伸閱讀

首度反應川普關稅震盪？4月通膨率2.03% 超過警戒線

陸央行提3大類貨幣政策 分析師：為中美談判爭取更多主動權

【重磅快評】美中瑞士交鋒 一場曠日廢時的持久戰打響

IMF提貿易戰建議：中國應擺脫出口導向模式

相關新聞

佳世達陳其宏：台幣急升、關稅、印巴衝突讓獲利變數多

佳世達（2352）7日舉行法說會，董事長陳其宏表示，樂觀看待佳世達第2季營收成長，預計IT、醫療和智能方案等事業都可望表...

定穎法說會／營收直接輸美5%、關稅皆買方支付 關稅變動續關注

定穎投控（3715）今日召開法說會，公司提到關稅及匯率對定穎的影響，關稅方面直接輸美5%，相關關稅皆由買方支付，關稅變動...

信紘科財報／首季獲利創新高、EPS 3.34元 將辦現增及15億元聯貸案

信紘科（6667）董事會通過今年第1季財報，單季合併營收13.55億元，季增28.8%，年大增111%。毛利率22.13...

京鼎4月營收創新高、9日將公布財報 股價創波段新高

京鼎（3413）公布4月營收創新高，公司並預計9日公布首季財報，京鼎股價今日持續反彈創波段新高，早盤最高來到287元。

群創股東會通過配每股配發1元 順利完成董事改選

2025年第一家科技大廠股東會，7日由群創光電（3481）先登場。會中承認盈餘分配案，每股配發0.75元之外，並通過以資...

統一實噴逾3萬張大量！首季獲利飆3倍、股價漲停攀21月高

統一實（9907）首季獲利年增336%，7日早盤噴出逾3萬張大量，股價頻頻亮燈漲停、攀上19.9元，改寫2023年7月中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。