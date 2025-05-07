佳世達陳其宏：台幣急升、關稅、印巴衝突讓獲利變數多

佳世達（2352）7日舉行法說會，董事長陳其宏表示，樂觀看待佳世達第2季營收成長，預計IT、醫療和智能方案等事業都可望表現穩健，但他同步示警，預期美國對等關稅、新台幣急升及印巴衝突等三大原因，將讓後續獲利有更多變數。

展望後市，陳其宏表示，對第2季營收樂觀看待，有望交出年增成績，主要是因美國90天關稅豁免期間，讓集團旗下多個產品線有增加拉貨動能。

佳世達預期，第2季IT、醫療和智能方案等事業都可望表現穩健，為布局未來成長動能，今年COMPUTEX亦將積極和客戶溝通AI落地應用的趨勢和機會。

陳其宏表示，集團持續發展高附加價值事業，原先預期是醫療、智能方案、網通三大事業體齊頭邁進，但從目前來看，未來集團重點將是擴大醫療投入、增加成長速度，將是佳世達集團今年主要成長動能，預估今年醫療事業年增幅相較往年會更加明顯。

佳世達今年首季醫療業務營收比重達14%，營收金額達72億元、年增21%。陳其宏預估，未來幾季會看到醫療事業占集團整體營收及獲利比重攀升，相信醫療很快就會成為高附加價值事業占比第一大業務。

惟陳其宏示警，從大環境來看，目前獲利方面存在更多變數，主要來自三個方面。第一、在美國90天關稅豁免期後，預計大約是7月8、9日附近，最後對等關稅稅率及結果到時才明朗。

第二、匯率上的衝擊。陳其宏表示，美元走跌，其他貨幣匯率在走升，特別是新台幣從33升到最低29，近兩天維持30左右，台幣急升對獲利有衝擊；第三、戰爭因素，印度、巴基斯坦已經正式爆發小規模衝突。