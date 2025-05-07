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融程電營收／今年前四個月累計年增7.4% 改寫歷史新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

融程電（3416）7日公布2025年4月營收新台幣2.49億元，月減19.2%，年減10.3%。累計2025年1至4月營收為新台幣10.51億元，年增7.4%，改寫歷史新高，維持全年營收、獲利雙創新高。

面對關稅等不確定性風險，視政策與客戶需求來彈性調配產能，強化具彈性及韌性的供應鏈，同時在AI和ROBOTICS等成長應用帶動下，配合強固型電腦產業搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦(edge computer)整體解決方案的技術和應用產品，提升整體的競爭優勢。

展望後市，公司不僅持續強化在美布局，提供客戶當地生產需求，也正加快在歐洲的布局和整合，預期整合EDGE AI晶片算力的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY & HMI)與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。

新台幣 營收

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