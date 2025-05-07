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騰輝營收／4月3.7億元 月增3%、毛利訂單續增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
騰輝電子董事長王有慈（左）、總經理鍾健人。記者尹慧中／攝影
騰輝電子董事長王有慈（左）、總經理鍾健人。記者尹慧中／攝影

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）7日公布2025年4月營收3.7億元，月增3%，公司提到，航太航空散熱材料高毛利訂單持續成長。

騰輝-KY截至4月累計營收13.9億元，年減3%。公司提到，連續二個月銷售額月增，主要營收動能來自航天航空及散熱材料接單數量依然保持增進，加上新特殊材料如各種薄膜材料應用拓展深受客戶認可，逐步為業績帶來新貢獻。

公司提到，不斷優化產品組合以提升高毛利產品，並鞏固散熱金屬基板市場外，國防、航天及超高頻等特殊應用高毛利材料，長期持續取得終端認證及積極布局，加上新開發特殊材料如熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上，持續逐步突破，也可望在今年貢獻具體營收，將為業績帶來新貢獻。

展望未來，公司提到，多角化產品發展逐漸奏效，不斷有新的認證與應用成功成為營收。新的產品如低損耗的不流膠黏合片在核磁共振儀、運動相機及新的超低損耗薄膜產品在AI晶片測試取得認可與訂單。

營收 航太

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