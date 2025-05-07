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Gogolook 營收／4月8,158.7萬元 創同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

受惠於東南亞市場擴張與多元產品布局，信任科技服務商GOGOLOOK-創（6902）7日公布4月合併營收8,158.7萬元，月減4.6%、年增41.1%，為歷史同期新高，1-4月累計3.21億元，年增21.1%，也是同期新高。

另外，Gogolook採競價拍賣方式辦理承銷，也在7日順利完成。Gogolook創新板轉列上市普通股股票承銷案，採競價拍賣辦理共2,262張。本次參與投標之投標單筆數計981筆，合格標單共9,439張，超額認購比率達4.2倍。按開標結果顯示，最低得標價為66元，最高得標價為99元，計算得標加權平均價為72.4元。

Gogolook於5月6日起至8日進行改列上市前公開申購作業，預計申購張數為565張，承銷價為65元，5月12日進行電腦抽籤，預計5月16日於臺灣證券交易所正式改列上市。以Gogolook7日收盤價98元計算，1張有約3.3萬元價差，報酬率達50%。

Gogolook為台灣第一家於創新板上市的新經濟軟體公司，將成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純AI軟體公司。

展望2025年，隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張。軟體產業具備營收擴增時成本增加幅度小的特性，Gogolook在營收持續成長並達到關鍵規模(Critical Mass)後，搭配AI技術持續提升營運效率，2025年將邁入穩健、持續成長的獲利元年，為公司長期的財務表現與股東價值創造新高峰。

Whoscall6日也正式推出全新功能「一鍵查」，用戶得一站式輸入電話號碼、連結，或上傳截圖查詢詐騙風險，如同查資料會Google或問ChatGPT，Whoscall成為防範詐騙的最佳工具。自去年Whoscall以圖搜詐服務上線後，已逐漸融入民眾生活習慣中，推升月均使用量大幅成長五倍。Gogolook亦繼續深化與Google合作，整合Gemini模型與自建的自然語言處理演算法，無縫強化對詐騙訊息的理解與判斷力，加快辨識速度。

Gogolook 詐騙

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