群光第1季每股賺2.19元創2年新低 拚第2季成長

全球電腦鍵盤龍頭群光今天公布第1季財報，營收新台幣232.81億元，季減11.3%，年增1.9%，為同期第3高；歸屬母公司淨利15.92億元，季減34.1%，年減9.6%，每股稅後純益2.19元，創2年新低。

群光表示，第1季三大產品線中，電源營收年增5%，鍵盤次之，影像營收則因消費性影像產品已進入出貨淡季，呈現小幅衰退。

群光表示，第1季雖然是傳統淡季，高單價鍵盤仍維持成長，其中LED背光筆電鍵盤滲透率維持在45%的高檔，另外平板鍵盤成長強勁。影像產品中，則以筆電鏡頭模組與商用監控攝影機表現最佳。

展望第2季，由於地緣政治與反覆不定的關稅紛擾，當前市場不確定性高，群光密切與客戶保持溝通，目前訂單穩定，全力配合客戶需求出貨。群光第2季營收將力拚「年季雙增」，獲利穩定成長。

群光表示，公司製造基地位於中國與泰國，今年將按既定計畫繼續擴張泰國製造，目前已有許多美系客戶要求加速在泰國量產的進度，未來泰國廠的產品種類將大幅增加，目前AI影像及網通產品為主力，今年將加速導入NB相關產品線。

群光集團在泰國共有3座廠房，其中1座已滿載，今年將繼續提升另外2座廠的產能。去年泰國廠貢獻營收約2成，今年預計可提升至25%至30%，協助客戶布建更彈性的製造鏈，以面對變化快速的市場環境。