英業達營收／4月621億元、年月雙增 創歷史同期新高

代工大廠英業達（2356）7日公告4月合併營收達621億元，較上月成長4.3%，年增21.6%，合併前4月營收達到2191.34億元、年增20.7%，單月表現再創歷史同期新高，而團隊目前除已公告將在5月28日在圓山大飯店舉辦「2025年度股東大會」外，團隊也受邀於5月13日以線上的方式，召開「第1季法說會」。對此，營運團隊透露，法說會將由集團總經理蔡枝安親自出馬，向市場投資人詳細說明，近期團隊在包括「伺服器、筆電」等各產品線上的最新營運成果。

事實上，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，團隊在汽車電子方面，也持續擴大布局，目前旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。針對海外布局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景相當樂觀。

面對地緣政治風險，集團董事長葉力誠日前也透過「營業報告書」表示，由於市場上各國在抑制通貨膨脹的作法，幾乎同步採取「緊縮貨幣」的政策，進而將通膨控制在目標區間，才使全球經濟情勢免於持續性衰退。主要調研機構雖預估2025年全球經濟成長率將與2024年持平，不過他提醒，外界然仍需正視地緣政治帶來的區域衝突，以及美國大選後的貿易保護主義與關稅壁壘升溫等風險。

至於伺服器產品方面的發展，葉力誠則直言，集團在2025年也將持續衝刺，自己期許整體業績表現再上層樓，2026年、2027年也要持續突破，團隊在AI方面的布局，也絕不落人後，包括AI和機器人都已準備就位。展望未來，英業達受惠集團旗下「GB200 AI伺服器」，於首季正式啟動出貨，內部也看好今年全年營運表現將隨著出貨放量而持續成長，有望達到季季成長的佳績。