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定穎法說會／營收直接輸美5%、關稅皆買方支付 關稅變動續關注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

定穎投控（3715）今日召開法說會，公司提到關稅及匯率對定穎的影響，關稅方面直接輸美5%，相關關稅皆由買方支付，關稅變動持續關注。

定穎投控提到，因大環境不確定性因素時時改變，目前客戶(打件廠)尚在與組裝廠或品牌端協調，上半年需求尚能穩定，但下半年仍需審慎關注各國政策的變化。PCB屬電子零組件中段環節，定穎直接輸美占比很小(約占營收5%)，關稅皆由買方支付。

第一時間衝擊仍然可控且目前是終端品牌客戶與政府、組裝廠之間先採取動作，定穎則配合客戶彈性支援如出貨到不同地點。

定穎投控提到，一般推估關稅變動可能影響2025年下半年的市場需求，預期未來經濟數據將持續走弱。但觀察AI發展趨勢仍然強勁，AI伺服器及相關市場如網通儲存等仍可保持高度擴張。

定穎投控提到，目前客戶仍然強調風險管理並積極尋求兩岸+1布局，這使得客戶持續推動定穎在泰國的產能供應。

新台幣升值對定穎的影響，定穎投控提到，工廠位於中國大陸及泰國，因此影響較大的是人民幣及泰銖兌美元的匯率波動，而新台幣的匯率波動影響數較小。之前提到美元升/貶值1%對毛利率影響0.3個百分點，是指美元對各幣別(新台幣/人民幣/泰銖)皆升/貶值1%的影響數，非單指對台幣。

新台幣 關稅

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