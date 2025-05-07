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信紘科財報／首季獲利創新高、EPS 3.34元 將辦現增及15億元聯貸案
信紘科（6667）董事會通過今年第1季財報，單季合併營收13.55億元，季增28.8%，年大增111%。毛利率22.13%，分別季減1.81及年3.2個百分點。稅後純益1.54億元，季增13.2%，年增85.1%；每股後純益3.34元。交出營收、稅後純益及EPS三項均創單季歷史新高的漂亮成績單。
信紘科董事會決議將辦理現金增資發行新股，以及辦理15億元的銀行聯貸案。
信紘科表示，為充實營運資金，將辦理現金增資發行新股。實際發行價格與募集金額俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定與證券承銷商依當時市場狀況共同議定。另發行股數，暫訂介於266.72萬股至333.4萬股。
另外，為償還金融負債暨充實公司及子公司中期營運資金，信紘科董事會決議擬向以台新國際商業銀行為管理銀行聯貸銀行團申請籌組5年期聯合授信新臺幣15億元，且管理銀行並得視聯貸案籌組情形於20%範圍內調整總額度。
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