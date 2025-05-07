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京鼎4月營收創新高、9日將公布財報 股價創波段新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

京鼎（3413）公布4月營收創新高，公司並預計9日公布首季財報，京鼎股價今日持續反彈創波段新高，早盤最高來到287元。

京鼎日前公告2025年4月營收為新台幣17.59億元，年增率約47%，月增率10.23%。 今年前四月累計營收為66.29億元，累計年增率46.7%。

京鼎日前宣布，董事會決議以每股138元、總交易金額20.05億餘元，收購富蘭登科技股份有限公司（富蘭登）51%股權，並取得董事會過半席次，取得實質控制權。

公司預期，此舉可望擴大半導體事業垂直整合版圖、拓展客戶群並跨足航太領域，看好三大綜效，有助於降低對單一客戶的依賴，同時切入航太等高附加價值產業，並整合關鍵技術。該交易最快今年第2、3季完成交割，屆時富蘭登將納為子公司，並認列營收。

京鼎先前表示，透過此次收購案，將有助於布局多元客戶，強化營運動能，拓展客戶來源，優化營收結構，降低對單一客戶的依賴，提升營運韌性與長期競爭力。

營收 航太

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