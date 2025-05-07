快訊

纏訟23年成功翻案！后豐大橋女教師墜橋亡 男友及友人無罪確定

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

群創股東會通過配每股配發1元 順利完成董事改選

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

2025年第一家科技大廠股東會，7日由群創光電（3481）先登場。會中承認盈餘分配案，每股配發0.75元之外，並通過以資本公積發放現金，每股配發0.25元；共計每股將發給1元。

群創股東會亦通過子公司CarUX Holding Limited擬赴美申請上市掛牌交易案；以及進行九席董事全面改選案。

群創指出，子公司CarUX 是申請美國納斯達克證券交易所（NASDAQ）或紐約證券交易所（NYSE）上市掛牌，尚待研議。赴美上市的考量，是為集團深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務。

群創表示， 在財務方面，CarUX申請海外證券市場掛牌，將可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，推進更具競爭力的產品，助益群創集團營收及績效，提高股東權益。另外， CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分群創間接持有之CarUX股份，不會使群創產生相關損益，且對集團、群創及CarUX具有正面效益。

群創說明指出，CarUX於海外證券市場申請掛牌後，集團的智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營，群創將持續透過全資控股的Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX多數股權， 不會影響群創對CarUX實質控制。未來CarUX海外上市掛牌預計發行新股股數約不低於CarUX這次發行後總股本比例10%， 群創對CarUX持股比例將因此降低8.59%以上。

美國 群創 股東會

延伸閱讀

面板市況不妙？挪威主權基金、新加坡政府基金、鴻海同步出脫群創股

友達、群創 四檔閃金光

群創搶智慧移動新商機

友達、群創、彩晶營收升溫

相關新聞

定穎法說會／營收直接輸美5%、關稅皆買方支付 關稅變動續關注

定穎投控（3715）今日召開法說會，公司提到關稅及匯率對定穎的影響，關稅方面直接輸美5%，相關關稅皆由買方支付，關稅變動...

信紘科財報／首季獲利創新高、EPS 3.34元 將辦現增及15億元聯貸案

信紘科（6667）董事會通過今年第1季財報，單季合併營收13.55億元，季增28.8%，年大增111%。毛利率22.13...

京鼎4月營收創新高、9日將公布財報 股價創波段新高

京鼎（3413）公布4月營收創新高，公司並預計9日公布首季財報，京鼎股價今日持續反彈創波段新高，早盤最高來到287元。

群創股東會通過配每股配發1元 順利完成董事改選

2025年第一家科技大廠股東會，7日由群創光電（3481）先登場。會中承認盈餘分配案，每股配發0.75元之外，並通過以資...

統一實噴逾3萬張大量！首季獲利飆3倍、股價漲停攀21月高

統一實（9907）首季獲利年增336%，7日早盤噴出逾3萬張大量，股價頻頻亮燈漲停、攀上19.9元，改寫2023年7月中...

燿華第1季獲利季、年雙增 法人對後市看法中立

燿華（2367）今年第1季營收年增4.1%，毛利率20.77%，優於市場預期，分析師表示，主要受惠產品組合轉佳，稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。