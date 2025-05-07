群創股東會通過配每股配發1元 順利完成董事改選

2025年第一家科技大廠股東會，7日由群創光電（3481）先登場。會中承認盈餘分配案，每股配發0.75元之外，並通過以資本公積發放現金，每股配發0.25元；共計每股將發給1元。

群創股東會亦通過子公司CarUX Holding Limited擬赴美申請上市掛牌交易案；以及進行九席董事全面改選案。

群創指出，子公司CarUX 是申請美國納斯達克證券交易所（NASDAQ）或紐約證券交易所（NYSE）上市掛牌，尚待研議。赴美上市的考量，是為集團深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務。

群創表示， 在財務方面，CarUX申請海外證券市場掛牌，將可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，推進更具競爭力的產品，助益群創集團營收及績效，提高股東權益。另外， CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分群創間接持有之CarUX股份，不會使群創產生相關損益，且對集團、群創及CarUX具有正面效益。

群創說明指出，CarUX於海外證券市場申請掛牌後，集團的智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營，群創將持續透過全資控股的Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX多數股權， 不會影響群創對CarUX實質控制。未來CarUX海外上市掛牌預計發行新股股數約不低於CarUX這次發行後總股本比例10%， 群創對CarUX持股比例將因此降低8.59%以上。