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統一實噴逾3萬張大量！首季獲利飆3倍、股價漲停攀21月高
統一實（9907）首季獲利年增336%，7日早盤噴出逾3萬張大量，股價頻頻亮燈漲停、攀上19.9元，改寫2023年7月中旬來波段新高，並支撐統一力穩高檔。
受鐵產品及飲料包裝業務新增客戶訂單挹注，統一實2025年第1季業績再傳捷報，延續去年獲利倍增的強勁走勢。在原料行情穩定的前提下，第1季合併營收首度突破百億元、達114.55億元，年增逾22％；稅後純益達6.68億元、年增336%，EPS達0.42元，創同期最佳成績。
展望第2與第3季，由於正值夏季傳統飲料銷售旺季，加上新台幣升值有助於降低原料購買成本，獲利動能可望持續向上。
統一實2024年營收448.59億元、年增27.3％，稅後純益15.33億元、年增125％，全年EPS達0.97元，擬配息0.97元、配發率100％。
籌碼面上，外資已連12日買超，累計買超7,035張。
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