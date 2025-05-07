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燿華第1季獲利季、年雙增 法人對後市看法中立
燿華（2367）今年第1季營收年增4.1%，毛利率20.77%，優於市場預期，分析師表示，主要受惠產品組合轉佳，稅後純益4.3億元，季增8.4%、年增57.2%，每股獲利（EPS）0.61元，但全年營運動能普通，因此，對後市營運看法中立。
法人機構表示，觀察燿華給出的第2季展望，營收與第1季持平、且全年營收持平於2024年的指引，主要是車用傳統板PCB需求不佳，全年將出現衰退，且LEO客戶因產地移轉政策，拉貨動能平平，下半年縱有新LEO客戶加入，但全年LEO營收僅約持平於2024年，因此，預估今年營收188.9億元，年增1.9%，毛利率19.9%，稅後純益16.4億元，年減5.4%，EPS為2.1元。
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