快訊

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過

再爆醉毆案細節！Makiyo轟「司機不是老實人」：看完判決書超氣

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

聽新聞
0:00 / 0:00

燿華第1季獲利季、年雙增 法人對後市看法中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

燿華（2367）今年第1季營收年增4.1%，毛利率20.77%，優於市場預期，分析師表示，主要受惠產品組合轉佳，稅後純益4.3億元，季增8.4%、年增57.2%，每股獲利（EPS）0.61元，但全年營運動能普通，因此，對後市營運看法中立。

法人機構表示，觀察燿華給出的第2季展望，營收與第1季持平、且全年營收持平於2024年的指引，主要是車用傳統板PCB需求不佳，全年將出現衰退，且LEO客戶因產地移轉政策，拉貨動能平平，下半年縱有新LEO客戶加入，但全年LEO營收僅約持平於2024年，因此，預估今年營收188.9億元，年增1.9%，毛利率19.9%，稅後純益16.4億元，年減5.4%，EPS為2.1元。

營收 燿華

延伸閱讀

鈊象4月營收符合預期 注人估今年 EPS 成長至39元

永豐金：併壽險有在研究 首季EPS 0.57元

瑞鼎第1季EPS 6.05元 富世達5.2元

可寧衛第1季EPS 3.97元 聯強1.1元

相關新聞

統一實噴逾3萬張大量！首季獲利飆3倍、股價漲停攀21月高

統一實（9907）首季獲利年增336%，7日早盤噴出逾3萬張大量，股價頻頻亮燈漲停、攀上19.9元，改寫2023年7月中...

燿華第1季獲利季、年雙增 法人對後市看法中立

燿華（2367）今年第1季營收年增4.1%，毛利率20.77%，優於市場預期，分析師表示，主要受惠產品組合轉佳，稅後純益...

華碩AI伺服器 傳捷報

華碩（2357）共同執行長胡書賓昨（6）日指出，集團在AI伺服器的差異化優勢，主要是具備完整的軟硬體研發能力、客製化的彈...

瑞鼎第1季EPS 6.05元 富世達5.2元

驅動IC廠瑞鼎（3592）昨（6）日公布首季稅後純益4.6億元，季增9.8%，年減16.9%，每股純益6.05元。

緯創 Q1每股純益1.85元

緯創昨（6）日公布首季財報，獲利衝上53.31億元，為單季次高，季增0.38%，年增51.3%，每股純益1.85元，公司...

新唐 迎消費性急單

微控制器（MCU）廠新唐（4919）總經理楊欣龍表示，第2季營運可望有車用電源管理IC（BMIC）、美系客戶伺服器遠端管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。