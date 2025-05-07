緯創 Q1每股純益1.85元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）昨（6）日公布首季財報，獲利衝上53.31億元，為單季次高，季增0.38%，年增51.3%，每股純益1.85元，公司看好本季營運持續升溫。

緯創首季毛利率7.8%，季減0.29個百分點，年增0.6個百分點；營益率4.37%，季增0.38個百分點，年增1.42個百分點；純益率1.54%，季減0.25個百分點，年增0.07個百分點。

緯創首季筆電出貨490萬台，季減7.54%，年增6.52%；桌機出貨220萬台，季減8.33%，年減4.34%；顯示器出貨205萬台，季減16%，年減12.76%。目前AI伺服器出貨維持先前預期，將逐月、逐季成長，本季出貨量會優於首季，PC出貨也維持季增雙位數百分比的預期。

緯創 顯示器

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