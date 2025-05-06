大立光致股東報告書 今年將聚焦手機鏡頭研發
大立光（3008）董事長林恩平在致股東報告書中表示，今年度產銷重心仍將集中手機相機鏡頭，並積極提升生產技術及產能規模，以期能維持公司製造成本上的優勢，使整體產銷體系更具競爭力。
面臨全球大環境變化，林恩平表示，大立光仍將秉持「創新、專業、速度、彈性」的經營理念，在面對瞬息萬變經營環境的同時，仍將不斷自我要求與成長，致力產品開發與品質提昇，持續創造獲利成長。
大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營。在今年研發計畫方面，林恩平表示，公司將持續投入手機相機鏡頭的研發工作，並擴大研發團隊規模及產品範圍、新增產品線、提昇產品的值與量，並致力於其他新產品運用的開發與製程能力，以維持長期產業競爭力。
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