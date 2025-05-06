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佳世達財報／首季EPS達0.25元 毛利率突破17%創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）6日董事會通過2025年第1季財報，由於產品與事業組合優化提升附加價值，毛利率首次突破17%、達17.3%，第一季歸屬於母公司淨利4.83億元，每股稅後純益(EPS)為0.25元。

佳世達第一季合併營收497.47億元，較去年同期成長6%；營業毛利86.21億元，較去年同期成長15%；營業毛利率17.3%，首度突破17%；營業淨利9.99億元，較去年同期成長8%；歸屬於母公司淨利4.83億元，較去年同期成長88%，EPS為0.25元。

佳世達將於7日舉行法說會，說明第1季營運結果與未來展望。

此外，佳世達今日亦公布今年4月營收為171.24億元，月減3.1%、年增7.1%；累計佳世達今年前四個月營收達668.76億元、年增6.3%。

依各事業表現來看，佳世達表示，醫療事業、智能方案及資訊科技等事業都較去年同期成長。

佳世達 營收

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