佳必琪財報／第一季獲利1.99億元 年減16%

佳必琪（6197）6日公布第1季稅後純益1.99億元，季減14.9%，年減16%，第1季每股稅後純益（EPS）為1.63元，去年第4季EPS為1.92元，去年同期EPS為1.94元。

不過，佳必琪4月營收7.67億元，月增19.9%、年增43.2%，創歷史單月新高，今年前四個月營收為24.4億元、年增21.7%，創同期新高。

受惠客戶提前拉貨效應，佳必琪4月營收創下新高，法人預期，本季營收將創同期新高，該公司今年公司來自人工智慧（AI）伺服器與交換器相關產品需求將持續增長，今年營收可望雙位數增長。

佳必琪董事長張舒眉在營業報告書中表示，該公司將深化北美產線布局，靈活調度供應鏈以因應關稅挑戰。

佳必琪之前表示，美國子公司將整合資源，因應市場需求，美國子公司將搬到新址，規模是現有的兩倍，並新增NPI生產與倉儲設施，提升在地供應能力，縮短交期，擴大對北美地區的服務與反應速度。

張舒眉指出，佳必琪整合全球資源，聚焦AI伺服器、雲端網路、5G與數據中心應用，並積極拓展新能源、車用、工業4.0、醫療電子等新興市場，以高頻、高效能、高毛利產品驅動成長動能。去年起，公司強化北美布局，於美國增設倉儲與生產據點，搭配台灣、越南等據點的產線配置，靈活調度、就近供應，提升交期效率與全球服務能量。