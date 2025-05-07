微控制器（MCU）廠新唐（4919）總經理楊欣龍表示，第2季營運可望有車用電源管理IC（BMIC）、美系客戶伺服器遠端管理晶片（BMC）及MCU急單需求挹注，但中長期來看，因有美國關稅及中國大陸內需市場是否回溫等問題，需審慎耐心看待。

新唐昨（6）日召開法說會並釋出營運展望，楊欣龍指出，車用／工控、BMC及MCU等相關市場第2季皆有回溫跡象；車用及工控的BMIC產品方面，目前車用市場觀察到部分車用零組件客戶回補庫存，電動車應用的BMIC晶片也開始導入第四代產品。

MCU市場因大陸市場需求下滑，加上美國關稅問題，大陸MCU廠商殺價競爭，MCU市場過去年近一年皆面臨低迷態勢，未來能否順利回溫，受到法人關注。楊欣龍認為，大陸市場競爭態勢有落底現象，新唐本季有消費性急單，惟中長期是否順利回溫須觀察。