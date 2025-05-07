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致新：第2季狀況不明朗

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電源管理IC廠致新（8081）昨（6）日召開法說會，展望第2季，董事長吳錦川指出，必須視美國關稅政策的定案內容而定。近期新台幣急升，仍希望今年公司以美元計算的營收表現持續增長。

致新首季歸屬母公司業主淨利4.12億元，季增9.6％、年增9.1％，每股純益4.81元。吳錦川表示，業界第1季營運大多優於傳統季節性表現，可以合理推測客戶端有預先拉貨，但比例應不高，第2季狀況則仍不明朗。

新台幣近期急速升值，吳錦川說，目前公司以自然避險為主，第2季匯率波動可能造成的損益，要視6月底的匯率而定。

針對美國關稅政策的影響，吳錦川說，還不知道各地被課徵關稅的最終稅率情形，目前客戶訂單展望沒有變動，致新也正常投片。如果後續品牌廠商將增加的關稅反映給消費者，物價上漲會造成風險，可能使消費量下降，但若總消費金額沒下降，市場還不至於衰退。

新台幣 致新 關稅

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