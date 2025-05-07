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群電第1季每股賺1.01元
電源大廠群電（6412）昨（6）日召開董事會通過首季財報，今年第1季稅後純益達4.03億元，年減40%、季減53%，每股純益1.01元。群電表示，第2季在急單及新產品挹注下，營收動能與產品組合同步改善；法人估計，本季營收有望逐月向上，獲利顯著成長。
群電昨天同步公布4月營收達29.92億元，年增14.7%、月減1.5%。累計今年前四月合併營收114.34億元，年增7.3%。群電昨天股價收106元，上漲2元，外資法人連三日買超。
展望本季，群電表示，因應美國關稅90天寬限期，部分客戶已有急單需求拉貨，加上高階電競筆電、伺服器、高階電源，以及衛星等新電源產品將出貨，挹注本季營運。另一方面，智慧低碳解決方案仍有逾40億元專案在手，相關營收認列估計季增三至四成。
法人估計，群電第2季營收有望逐月往上，季增雙位數，產品組合明顯優化，獲利將優於首季。
因應關稅變數，群電強調，目前投資泰國腳步不變，近期客人訂單決策也更趨審慎，供應鏈反應時間愈來愈短，預期客戶在90天內將美國市場第3季安全庫存需求備齊，是相對穩健的選項，目前中國大陸以外產能較不足的NB品牌業者，已要求代工廠加速分散產能，預期5月後大陸以外組裝產能瓶頸逐步打開，全力支援客戶急單需求。
群電首季營收84.42億元，年增4.9%、季減14.5%，惟因RTX50系列晶片缺貨，導致高階電競筆電電源出貨遞延，加上業外受金融市場動盪影響呈現虧損，首季獲利不如預期。
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